Террористу из Луцка грозит пожизненное заключение

Новости Украины. Теракт, захват заложников, посягательство на жизнь полицейского, незаконное обращение с оружием. Сразу по четырём статьям возбуждено два уголовных дела в отношении террориста из украинского Луцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, вооружённый мужчина больше 12 часов удерживал 13 человек, угрожая подорвать автобус.
Сейчас захватчик находится в изоляторе временного содержания. Уже 23 июля суд изберет ему меру пресечения. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
Разыгравшаяся накануне драма закончилась благополучно. Никто из заложников не пострадал. Подозреваемый отпустил захваченных пассажиров после телефонного разговора с президентом Зеленским. По требованию злоумышленника украинский лидер выложил в сеть видео с призывом для всех посмотреть конкретный документальный фильм. Затем захватчик сдался.