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Террористу из Луцка грозит пожизненное заключение

22 июля 2020 10:28
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Новости Украины. Теракт, захват заложников, посягательство на жизнь полицейского, незаконное обращение с оружием. Сразу по четырём статьям возбуждено два уголовных дела в отношении террориста из украинского Луцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, вооружённый мужчина больше 12 часов удерживал 13 человек, угрожая подорвать автобус. 

Террористу из Луцка грозит пожизненное заключение -1

Сейчас захватчик находится в изоляторе временного содержания. Уже 23 июля суд изберет ему меру пресечения. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Террористу из Луцка грозит пожизненное заключение -4

Разыгравшаяся накануне драма закончилась благополучно. Никто из заложников не пострадал. Подозреваемый отпустил захваченных пассажиров после телефонного разговора с президентом Зеленским. По требованию злоумышленника украинский лидер выложил в сеть видео с призывом для всех посмотреть конкретный документальный фильм. Затем захватчик сдался.

# Захват заложников # Владимир Зеленский # Фотофакт

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