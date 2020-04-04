В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днём национального траура

Новости Китая. В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днем национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 10:00 по местному времени прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего вся страна окунулась в молчание на три минуты. Автомобили, поезда, корабли на протяжении 180 секунд сигналили в знак солидарности.