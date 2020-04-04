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В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днём национального траура

04 апреля 2020 12:18
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Новости Китая. В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днем национального траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днём национального траура-1

В 10:00 по местному времени прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего вся страна окунулась в молчание на три минуты. Автомобили, поезда, корабли на протяжении 180 секунд сигналили в знак солидарности.   

В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днём национального траура-4

Сегодня государственные флаги приспущены на главной площади Тяньаньмэнь и всех правительственных зданиях в стране, а также на зданиях дипмиссий Китая за рубежом. Отменены все развлекательные мероприятия.  

В Китае вспоминают жертв эпидемии коронавируса. 4 апреля объявлено днём национального траура-7

# Коронавирус # Фотофакт

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