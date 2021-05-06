В Колумбии правительство отказалось от налоговой реформы, но протесты продолжаются

Новости Колумбии. Не стихают протесты в Колумбии. В Боготе вечером 5 мая протестующие попытались прорваться в Конгресс. Демонстранты снесли ограду и ринулись к зданию, однако получили жесткий отпор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиции удалось оттеснить агрессивную толпу. В целях безопасности депутаты покинули здание. Массовые беспорядки в Колумбии не утихают больше недели. От налоговой реформы, которая и стала поводом для протестов, власти отказались.

Однако демонстрантов это не остановило. Теперь они выступают против бедности, полицейского насилия, а также социального неравенства. Активисты громят полицейские участки, бросают в сотрудников камни и бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ и водометы.