Авиапассажирам в Индонезии продавали использованные тесты на коронавирус

Новости Индонезии. Все ради бизнеса: в Индонезии разгорелся скандал с тестами на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники государственной фаркомпании использовали в аэропорту в Медане б/у наборы для взятия мазков при тестировании на COVID-19.

По версии следствия, использованные наборы они мыли, упаковывали и продавали новым пассажирам. Таким образом, злоумышленники могли присвоить себе почти 125 миллионов долларов. Один из подозреваемых на преступные доходы даже успел построить себе дом. Афера вскрылась, когда в полицию поступили жалобы от 23 авиапассажиров, у которых был обнаружен положительный тест, хотя они были здоровы. После «контрольной закупки», проведенной полицейским в штатском, были задержаны пять сотрудников фармкомпании. Пострадавшие надеются на компенсацию.