Еврокомиссия предложила ограничить доступ иностранным госкомпаниям к инвестициям в ЕС

Еврокомиссия предложила ограничить доступ иностранным государственным компаниям и частному бизнесу к инвестициям в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь идет о предпринимателях, получающих крупные иностранные госдотации, а также доступ к тендерам в странах Евросоюза. Эти компании теперь обязаны уведомлять Еврокомиссию о своем государственном финансировании. А чиновники уже будут решать, стоит ли допускать бизнесменов к сделкам.