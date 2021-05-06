Прямой эфир

Еврокомиссия предложила ограничить доступ иностранным госкомпаниям к инвестициям в ЕС

06 мая 2021 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еврокомиссия предложила ограничить доступ иностранным государственным компаниям и частному бизнесу к инвестициям в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия предложила ограничить доступ иностранным госкомпаниям к инвестициям в ЕС-1

В частности, речь идет о предпринимателях, получающих крупные иностранные госдотации, а также доступ к тендерам в странах Евросоюза. Эти компании теперь обязаны уведомлять Еврокомиссию о своем государственном финансировании. А чиновники уже будут решать, стоит ли допускать бизнесменов к сделкам.

# Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Авиапассажирам в Индонезии продавали использованные тесты на коронавирус
06 мая 2021 08:50

Авиапассажирам в Индонезии продавали использованные тесты на коронавирус

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики в связи с трагедией в метро
06 мая 2021 06:38

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики в связи с трагедией в метро

​В Европе прошла масштабная спецоперация против итальянской мафии
05 мая 2021 22:20

​В Европе прошла масштабная спецоперация против итальянской мафии