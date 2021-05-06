Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики в связи с трагедией в метро

Новости Беларуси. В Мексике скорбят по жертвам трагедии в столичном метро. Объявлен трехдневный национальный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Мексике скорбят по жертвам трагедии в столичном метро. Объявлен трехдневный национальный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конструкция вместе с поездом, полным людей, обрушилась прямо на оживленную дорогу. Два вагона упали с высоты около 10 метров. Жертвами происшествия стали 25 человек, еще более 70 пострадали.
Президенту Мексики в связи с такой трагедией соболезнования выразил Александр Лукашенко. Отметив, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли сообщение о многочисленных потерпевших и человеческих жертвах в результате трагического происшествия в метрополитене мексиканской столицы.