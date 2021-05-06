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Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики в связи с трагедией в метро

06 мая 2021 06:38
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Новости Беларуси. В Мексике скорбят по жертвам трагедии в столичном метро. Объявлен трехдневный национальный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики в связи с трагедией в метро-1

Конструкция вместе с поездом, полным людей, обрушилась прямо на оживленную дорогу. Два вагона упали с высоты около 10 метров. Жертвами происшествия стали 25 человек, еще более 70 пострадали.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Мексики в связи с трагедией в метро-4

Президенту Мексики в связи с такой трагедией соболезнования выразил Александр Лукашенко. Отметив, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли сообщение о многочисленных потерпевших и человеческих жертвах в результате трагического происшествия в метрополитене мексиканской столицы.

# Авария # Александр Лукашенко # Андрес Мануэль Лопес Обрадор # Фотофакт

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