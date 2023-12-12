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Нетаньяху призвал боевиков ХАМАС сдаться

12 декабря 2023 08:31
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Израиль продолжает масштабную операцию в Газе. Всю ночь артиллерия и авиация наносили массированные удары по городам Джабалия, находящемуся на севере сектора, а также Хан-Юнису – на юге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетаньяху призвал боевиков ХАМАС сдаться-1

Сообщается о десятках погибших мирных жителей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал боевиков ХАМАС немедленно сдаться, чтобы прекратить кровопролитие. Руководство движения отказывается от капитуляции. Там заявили, что ни один заложник не уйдет живым, если не будут выполнены требования группировки, в частности об освобождении палестинских заключенных. Однако предложений о начале очередного перемирия израильские власти не получали.

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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