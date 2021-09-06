Талибы заняли последнюю провинцию, которая была под контролем сопротивления

Новости Афганистана. Талибы захватили Панджшер, последнюю провинцию Афганистана, которая была под контролем сопротивления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бои возобновилось после провала попытки договориться об условиях прекращения огня. Представитель движения заявил, что некоторые повстанцы погибли, другие бежали. Жителям захваченной территории обещали защиту.