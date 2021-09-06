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Талибы заняли последнюю провинцию, которая была под контролем сопротивления

06 сентября 2021 08:49
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Новости Афганистана. Талибы захватили Панджшер, последнюю провинцию Афганистана, которая была под контролем сопротивления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талибы заняли последнюю провинцию, которая была под контролем сопротивления-1

Бои возобновилось после провала попытки договориться об условиях прекращения огня. Представитель движения заявил, что некоторые повстанцы погибли, другие бежали. Жителям захваченной территории обещали защиту.

Талибы заняли последнюю провинцию, которая была под контролем сопротивления-4

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск с территории страны. Движение «Талибан» захватило государство, правительство сложило свои полномочия.

# Международная политика # Фотофакт

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