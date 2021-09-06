Талибы заняли последнюю провинцию, которая была под контролем сопротивления

Новости Афганистана. Талибы захватили Панджшер, последнюю провинцию Афганистана, которая была под контролем сопротивления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Талибы захватили Панджшер, последнюю провинцию Афганистана, которая была под контролем сопротивления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бои возобновилось после провала попытки договориться об условиях прекращения огня. Представитель движения заявил, что некоторые повстанцы погибли, другие бежали. Жителям захваченной территории обещали защиту.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск с территории страны. Движение «Талибан» захватило государство, правительство сложило свои полномочия.