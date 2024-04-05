Чрезвычайное происшествие в России. На губернатора Мурманской области совершено нападение. С ножевым ранением Андрей Чибис доставлен в больницу. Там он был прооперирован, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Ширяев, главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы (Россия):

Состояние тяжелое, он в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта. Поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации.