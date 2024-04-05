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На губернатора Мурманской области совершено нападение

05 апреля 2024 06:19
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Чрезвычайное происшествие в России. На губернатора Мурманской области совершено нападение. С ножевым ранением Андрей Чибис доставлен в больницу. Там он был прооперирован, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На губернатора Мурманской области совершено нападение-1

Юрий Ширяев, главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы (Россия):
Состояние тяжелое, он в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта. Поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации.

На губернатора Мурманской области совершено нападение-4

Предположительно, с ножом на губернатора набросился 42-летний местный житель – он тоже присутствовал на встрече с гражданами. Всего в местном Доме культуры было около 300 человек. Нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, который дежурил рядом с ДК. При задержании нападавший получил ранение. Глава Следственного комитета России поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

# Нападение # Андрей Чибис

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