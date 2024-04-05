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Рост цен на нефть угрожает избирательной кампании Байдена

05 апреля 2024 06:30
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Внутренняя политика Штатов плохо отразится на рейтингах Байдена. Такие прогнозы озвучили в Вашингтоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост цен на нефть угрожает избирательной кампании Байдена-1

Угрожать избирательной кампании нынешнего главы Белого дома может рост цен на нефть. В США ее стоимость выросла на 20 %. Поддержка действующей власти ослабнет, полагают аналитики. Это даст дополнительное преимущество оппоненту Байдена бывшему президенту США Дональду Трампу.

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Новости США

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