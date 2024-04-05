Рост цен на нефть угрожает избирательной кампании Байдена

Внутренняя политика Штатов плохо отразится на рейтингах Байдена. Такие прогнозы озвучили в Вашингтоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внутренняя политика Штатов плохо отразится на рейтингах Байдена. Такие прогнозы озвучили в Вашингтоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угрожать избирательной кампании нынешнего главы Белого дома может рост цен на нефть. В США ее стоимость выросла на 20 %. Поддержка действующей власти ослабнет, полагают аналитики. Это даст дополнительное преимущество оппоненту Байдена бывшему президенту США Дональду Трампу.