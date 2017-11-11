В Китае задержали хакеров, которые за год заработали на личных данных пассажиров авиакомпаний 1,5 млн долларов

Все они обвиняются во взломе сайтов авиакомпаний и похищении личных данных.

Новости Китая. В Китае вскрыли крупную хакерскую сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что группа начала свою деятельность в 2016 года. За это время незаконно было скачено более 300 тысяч единиц персональных данных, включая номера удостоверений личности, пароли и информацию о рейсах. В дальнейшем злоумышленники продавали похищенные данные.

За год нелегальная деятельность принесла им около 1,5 миллионов долларов. Сейчас преступникам грозит до семи лет лишения свободы.