В Китае задержали хакеров, которые за год заработали на личных данных пассажиров авиакомпаний 1,5 млн долларов

Новости Китая. В Китае вскрыли крупную хакерскую сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержаны 20 человек.
Все они обвиняются во взломе сайтов авиакомпаний и похищении личных данных.
Новости Китая. В Китае вскрыли крупную хакерскую сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержаны 20 человек.
Все они обвиняются во взломе сайтов авиакомпаний и похищении личных данных.
Предполагается, что группа начала свою деятельность в 2016 года. За это время незаконно было скачено более 300 тысяч единиц персональных данных, включая номера удостоверений личности, пароли и информацию о рейсах. В дальнейшем злоумышленники продавали похищенные данные.
За год нелегальная деятельность принесла им около 1,5 миллионов долларов. Сейчас преступникам грозит до семи лет лишения свободы.
О том, как обезопасить себя от мошенников, можно узнать здесь.