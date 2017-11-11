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Подозреваемый признался, что устроил взрыв в жилом доме в Ижевске из-за конфликта с матерью

11 ноября 2017 12:00
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Новости России. В Ижевске из-под завалов обрушившегося жилого дома извлекли еще одно тело. Таким образом, общее число жертв трагедии достигло семи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших от взрыва в Ижевске возросло до 6 человек: поиски людей под завалами продолжаются

Подозреваемый признался, что устроил взрыв в жилом доме в Ижевске из-за конфликта с матерью-1

Поисковые работы завершены. В ближайшее время здание проверят на устойчивость, после чего будет решаться вопрос о подключении электричества, холодной и горячей воды. Сегодня и завтра в Удмуртии траур по погибшим.

Подозреваемый признался, что устроил взрыв в жилом доме в Ижевске из-за конфликта с матерью-4

Виновника произошедшего сейчас допрашивают.

Он признался, что устроил взрыв в квартире из-за конфликта с матерью. Молодой человек включил газ и ушел из дома. Утечка происходила в течение пяти часов. Возбуждено уголовное дело. Правда, у следствия есть сомнения в психическом здоровье задержанного. Ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

# Фотофакт # Обрушение дома

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