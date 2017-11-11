Подозреваемый признался, что устроил взрыв в жилом доме в Ижевске из-за конфликта с матерью

Новости России. В Ижевске из-под завалов обрушившегося жилого дома извлекли еще одно тело. Таким образом, общее число жертв трагедии достигло семи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число погибших от взрыва в Ижевске возросло до 6 человек: поиски людей под завалами продолжаются

Поисковые работы завершены. В ближайшее время здание проверят на устойчивость, после чего будет решаться вопрос о подключении электричества, холодной и горячей воды. Сегодня и завтра в Удмуртии траур по погибшим.