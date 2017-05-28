«Письмо, которое вас не касается, не открывайте»: как обезопасить себя от кибермошенников

Новости Беларуси. На неделе глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, что Федеральное бюро расследований США заинтересовалось опытом белорусских следователей. Речь идет о распутывании преступлений в области высоких технологий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С киберзлоумышленниками – от кардеров (это те, что воруют банковские карточки) до хакеров (эти могут что-нибудь взломать) – милиционеры успешно борются. Но и кибермошенники, в том числе белорусские, становятся все изощреннее. Их следы замечают следователи из США. Уже летом пройдут переговоры Следственного комитета с американскими коллегами.

Десятки тысяч атак, ежедневно сотни миллионов долларов тают по обе стороны экватора и под угрозой каждый даже не компьютер, а гаджет. Зарисовка не из фильма про мрачное будущее, а картина борьбы с хакерами 2017. Не обходит стороной это проблема и нашу страну. Существует ли панацея от опасных адептов мышки и клавиатуры, когда даже за последние дни обнаруживаются новые версии того самого «крикливого» вируса. Совсем не призрачная угроза нависла над фильмами и сериалами в Интернете.

Андрей Ковалев, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома:

Уже была выявлена уязвимость, как при скачке какого-то видеоконтента в сети Интернет, можно поместить файл непосредственно титры. Они дет с оправленным файловым расширением и туда можно вложить определенный вирус. То есть человек скачивает, везде все соглашается, вроде все нормально, не подозревая никакой угрозы, устанавливает на свое ПО и можно потерять доступ к своему ПО, гаджету, так и полностью зашифровать какие-то файлы.

Всего же одиозный вирус Wannacrypt нанес урона на один миллиард долларов за несколько дней. Это ВВП островного государства Вануату. Впрочем, Беларуси в этом направлении есть, чем гордиться: опасные шифровальщики-вымогатели в гости к нам не заходят.

Как защитить белорусские компьютеры от цифровой чумы?

Геннадий Резников, исполняющий обязанности директора компании по разработке антивирусного программного обеспечения:

Вот эти шифровальщики, вот эти вымогатели – идут очень часто, целый волны. Просто письмо, которое вас не касается, не открывайте. Пришло письмо из СК РФ – ну вот какое вы отношение имеете к СК? Пришло письмо, счет от Ростелекома – какое отношение вы имеете к Ростелекому?

В общем, рецепт избавления прост: не открывайте сомнительные ссылки, не отвечайте на «нигерийские письма», где котором овдовевший моряк просит помочь деньгами. Но другое дело – кибербезопасность платежных карточек. Там вопросов куда больше и за примером ходить далеко не надо. Моя коллега Ольга Сахарова. Съездила в Киев, там воспользовалась банкоматом и благополучно вернулась домой. А через несколько дней проснулась и обомлела: за ночь ее финансы неплохо пропели романсы.

Ольга Сахарова, ведущая СТВ:

Ну я и погуляла ночь, успела побывать в Филадельфии, в Испании, в Москве поездить на такси. И банк обнадеживает. Говорят, правильно, что обратилась в банк с заявлением, быстро заблокировала карту. Я обратилась в РУВД, возбуждено уголовное дело даже не по факту мошенничества, а это просто кража.

А беда вот в этом маленьком девайсе. Называется он скиммер и устанавливается на банкоматы. Заметить его порой сложно и специалистам, что уж говорить о рядовых пользователях. И для соседних стран это напасть: в России ежедневно кардеры крадут до миллиона долларов, а вот такими чипами в Украине может быть заражено до 90% банкоматов – осторожность в путешествии не помешает. У нас цифровое мошенничество все же сумели задушить в зародыше.

Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

Использование скимминого оборудования крайне редко. Случаи абсолютно единичны. Последнее задержание: гражданин Республики Беларусь, который решил попробовать себя в роли кардера, использовал лишь только несколько карт. Попробовал, что это такое, не совсем, конечно, получил профит.

А работает хищение с карты следующим образом: реквизиты кредитки записываются на скиммер, после через специальное оборудование данные переписываются на любой пластиковый носитель с магнитной полосой. Такое можно провернуть даже с дисконт-картой из магазина. Но если инцидент случился, за возврат денег можно и даже нужно бороться – благоприятное разрешение ситуации вполне возможно.

Вадим Устинович:

На территории Республики Беларусь действует принцип нулевой ответственности. Если пользователь карты, держатель, обнаружил пропажу суммы со счета и данные обстоятельства были совершены по причине действий третьих лиц, а хищение было совершено с использованием поддельной карты, в данном случае деньги вернуть абсолютно просто. Стоит только обратиться в банк.

Также на неделе стало известно, что белорусскими разработками в сфере кибербезопасности заинтересовалось ФБР. Конечно, спецслужбы в подробности не вдаются, но США и вправду страдают от хакеров больше всех. Демократы до сих пор уверены – именно взломщики помогли Трампу победить на выборах. Знаменитая компания из Купертино сдалась без боя и за каждую дыру в программах отрезает от своего «яблочного» пирога до полумиллиона долларов. Шокировал общественность и 11 летний Рубен Пол – на конференции в Нидерландах мальчик взломал телефон чиновника, слил оттуда все данные. Вдобавок вундеркинд сделал из игрушечного мишки оружие массового слежения. Все это он провернул на сцене. За десять минут.

Консерваторы и скептики бьют тревогу – ведь в том же Wannacrypt углядели зачатки искусственного интеллекта. Впрочем, биться головой о стену и ожидать появления Skynet или HAL 9000 рановато. Тем более жителям «айтишной» Беларуси. Свой щит от хакеров и им сочувствующих у нас есть. Главное – внимательность. И пин-код фломастером на карте – не лучшая идея.