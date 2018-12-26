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В Китае вооружённый мужчина захватил автобус и протаранил толпу прохожих, 8 человек погибли

26 декабря 2018 10:53
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Новости Китая. В китайском городе Лунъянь мужчина с ножом захватил пассажирский автобус и протаранил толпу прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От действий злоумышленника погибли восемь человек.

В Китае вооружённый мужчина захватил автобус и протаранил толпу прохожих, 8 человек погибли-1

Свыше 20 доставлены в близлежащие больницы с различными травмами.

Правоохранители задержали мужчину на месте ЧП. Им оказался местный житель 1970 года рождения. Выяснилось, что у него возник конфликт с местным служащим из жилищного комитета, который, судя по всему, и стал причиной нападения. Расследование продолжается.

В Китае вооружённый мужчина захватил автобус и протаранил толпу прохожих, 8 человек погибли-4

В Китае вооружённый мужчина захватил автобус и протаранил толпу прохожих, 8 человек погибли-6

# Нападение # Фотофакт

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