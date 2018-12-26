Состоялась символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи

Новости КНДР. Республика Корея и КНДР соединили железные дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символическая церемония состоялась в приграничном северокорейском городе Кэсон.

Представители Южной Кореи прибыли на мероприятие на поезде. Среди сотни гостей были министры транспорта и объединения. Также на церемонии присутствовали представители ООН, Китая, России и Монголии.

КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами

Напомним, договоренность о воссоединении железных дорог в Корее была достигнута на саммите Севера и Юга в сентябре 2018 года в Пхеньяне. Ранее в декабре страны завершили совместное обследование состояния железнодорожного полотна для транспортных проектов, в том числе по выходу на Транссибирскую магистраль.