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Состоялась символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи

26 декабря 2018 08:03
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Новости КНДР. Республика Корея и КНДР соединили железные дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символическая церемония состоялась в приграничном северокорейском городе Кэсон.

Состоялась символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи-1

Состоялась символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи-3

Состоялась символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи-5

Состоялась символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи-7

Представители Южной Кореи прибыли на мероприятие на поезде. Среди сотни гостей были министры транспорта и объединения. Также на церемонии присутствовали представители ООН, Китая, России и Монголии.

КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами

Напомним, договоренность о воссоединении железных дорог в Корее была достигнута на саммите Севера и Юга в сентябре 2018 года в Пхеньяне. Ранее в декабре страны завершили совместное обследование состояния железнодорожного полотна для транспортных проектов, в том числе по выходу на Транссибирскую магистраль.

Состоялась символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи-10

# Международная политика # Фотофакт

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