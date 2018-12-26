Прямой эфир

Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов

26 декабря 2018 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение накануне принял Кабинет министров страны.

Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов-1

Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов-3

После того, как Япония покинет организацию, она сможет с июля 2019 года возобновить китобойный промысел в своих территориальных водах и в исключительной экономической зоне. Япония готова пойти на такой шаг в связи с тем, что за последние 30 лет она неоднократно пыталась начать промысел на те виды китов, которые не находятся под угрозой исчезновения, однако встречала давление со стороны других стран.

Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов-6

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Состоялась символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи
26 декабря 2018 08:03

Состоялась символическая церемония соединения железных дорог КНДР и Южной Кореи

При нападении на МИД Ливии погибли 3 человека
26 декабря 2018 07:48

При нападении на МИД Ливии погибли 3 человека

В Индонезии число жертв цунами выросло до 400 человек
26 декабря 2018 07:05

В Индонезии число жертв цунами выросло до 400 человек