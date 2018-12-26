Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов

После того, как Япония покинет организацию, она сможет с июля 2019 года возобновить китобойный промысел в своих территориальных водах и в исключительной экономической зоне. Япония готова пойти на такой шаг в связи с тем, что за последние 30 лет она неоднократно пыталась начать промысел на те виды китов, которые не находятся под угрозой исчезновения, однако встречала давление со стороны других стран.