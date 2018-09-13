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В Китае внедорожник протаранил толпу: число жертв выросло до 11

13 сентября 2018 11:14
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Новости Китая. Число погибших при наезде внедорожника на толпу в Китае выросло до 11, более 40 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае внедорожник протаранил толпу: число жертв выросло до 11-1

Напомним, инцидент произошёл накануне в городе Хэнъяне. Красный внедорожник въехал в толпу. Водителем оказался 54-летний местный житель.

В Китае внедорожник протаранил толпу: число жертв выросло до 11-4

Мужчина задержан на месте. Известно, что он неоднократно был судим. По неофициальным данным, причиной такого поступка могло стать психическое расстройство.

# ЧП # Фотофакт

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