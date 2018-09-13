В Китае внедорожник протаранил толпу: число жертв выросло до 11

Новости Китая. Число погибших при наезде внедорожника на толпу в Китае выросло до 11, более 40 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Число погибших при наезде внедорожника на толпу в Китае выросло до 11, более 40 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, инцидент произошёл накануне в городе Хэнъяне. Красный внедорожник въехал в толпу. Водителем оказался 54-летний местный житель.
Мужчина задержан на месте. Известно, что он неоднократно был судим. По неофициальным данным, причиной такого поступка могло стать психическое расстройство.