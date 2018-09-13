Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России на полгода

Новости Евросоюза. Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничительные меры действуют в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.

Антироссийский пакет включает в себя замораживание активов и ограничения на поездки.

Напомним, впервые санкции Евросоюза были введены в 2014 году и связаны с началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор подобные ограничительные меры регулярно продлевались.