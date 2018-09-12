Заколачивают окна и закупают продовольствие: в США готовятся к удару урагана «Флоренс»
Новости США. В Вашингтоне введён режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Флоренс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее эта мера была принята в штатах Северная и Южная Каролина, а также в Мэриленде, где удар стихии, по прогнозам, станет самым сильным.
Сюда и в штат Вирджиния власти направили 8 миллионов продовольственных пайков для населения. Кроме того, выделены партии палаток, одеял, переносных генераторов и раскладушек. Местные жители активно готовятся к природному катаклизму, скупая в магазинах продукты, воду и предметы первой необходимости. Наиболее опасные районы покинули свыше миллиона человек.
Этот тропический шторм может стать самым мощным за последние 60 лет. Специалисты предполагают, что ураган вскоре усилится до последней, пятой категории.