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Заколачивают окна и закупают продовольствие: в США готовятся к удару урагана «Флоренс»

12 сентября 2018 12:10
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Новости США. В Вашингтоне введён режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Флоренс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее эта мера была принята в штатах Северная и Южная Каролина, а также в Мэриленде, где удар стихии, по прогнозам, станет самым сильным.

Заколачивают окна и закупают продовольствие: в США готовятся к удару урагана «Флоренс»-1

Сюда и в штат Вирджиния власти направили 8 миллионов продовольственных пайков для населения. Кроме того, выделены партии палаток, одеял, переносных генераторов и раскладушек. Местные жители активно готовятся к природному катаклизму, скупая в магазинах продукты, воду и предметы первой необходимости. Наиболее опасные районы покинули свыше миллиона человек.

Заколачивают окна и закупают продовольствие: в США готовятся к удару урагана «Флоренс»-4

Этот тропический шторм может стать самым мощным за последние 60 лет. Специалисты предполагают, что ураган вскоре усилится до последней, пятой категории.

# Ураганы # Фотофакт

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