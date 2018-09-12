В Еврокомиссии инициируют сокращение долларовых расчетов в ЕС

Новости Евросоюза. Председатель Европейской комиссии предложил уменьшить долю доллара в расчетах за энергоносители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его мнению, основной валютой для торговли должен стать евро.

Юнкер аргументировал это Европейскому парламенту в Страсбурге тем, что ввоз энергоносителей из США составляет всего 2 %, а союз оплачивает 80 % своего импорта в долларах – попросту нелогично.

Инициативы по достижению поставленной цели он обещает представить уже к концу 2018 года. Первой страной, с которой будет обсуждаться вопрос смены валют, может стать Россия.