Axios: Израиль хочет оттеснить «Хезболлу» на 10 км от границы

Израиль заявил о планах оттеснить «Хезболлу» на 10 км от своей границы на севере страны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в США и Израиле, передает ТАСС.

Израильские политики говорят, что «Хезболла» должна отойти на 6 миль (около 9,6 км), чтобы разрешить напряженность на границе с Ливаном. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркивает, что руководство страны не хочет, чтобы этот конфликт перерос в крупную или региональную войну.

Ранее помощник президента Америки Джейк Салливан во время своего визита в Израиль отметил, что для устранения угрозы со стороны «Хезболлы» Израиль не нуждается в начале новой войны. Вашингтон считает, что ситуацию можно разрешить дипломатическими методами. 14 декабря Армия обороны Израиля сообщила, что «Хезболла» запустила сотни ракет по Израилю, причем каждая пятая ракета упала в Ливане.