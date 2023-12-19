Президент Чехии заявил, что ситуация в Украине будет ухудшаться

Президент Чехии Петр Павел спрогнозировал, что в будущем году ситуация на территории Украины будет ухудшаться для Запада. Об этом передает РИА Новости.

Он отметил, что развитие конфликта в Украине указывает на возможные подвижки в следующем году, которые наверняка не будут позитивными. Павел также упомянул, что на ситуацию в мире значительно повлияют результаты выборов в России и США.

В том случае, если на выборах победит экс-лидер Америки Дональд Трамп, Павел высказал предположение, что мирные переговоры между Украиной и Россией будут проведены вне зависимости от мнения Киева или ЕС.

Также чешский лидер заявил, что РФ может найти компромисс и вернуть себе статус ключевого игрока, что будет невыгодно Европе. Кроме того, он отметил, что Запад не оказал Украине достаточной поддержки, что создает сложности для украинских Вооруженных сил.