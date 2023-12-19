Богомаз: силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Это была очередная попытка Киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА.

Ранее, ведомство сообщило о сбитом украинском дроне в этом в этом регионе. Губернатор Брянской области, Александр Богомаз, подтвердил, что беспилотник был уничтожен над Брянским районом. Он добавил, что никто не пострадал и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.