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Богомаз: силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Брянской областью

19 декабря 2023 09:48
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Российская ПВО сбила еще один украинский дрон над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Это была очередная попытка Киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием БПЛА.

Ранее, ведомство сообщило о сбитом украинском дроне в этом в этом регионе. Губернатор Брянской области, Александр Богомаз, подтвердил, что беспилотник был уничтожен над Брянским районом. Он добавил, что никто не пострадал и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

# Международная политика

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