Директором ЦРУ стала Джина Хаспел

Новости США. Комитет по разведке сената США утвердил в должности директора ЦРУ Джину Хаспел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее пользу голоса отдали 10 представителей комитета. Против высказались пять человек. Кандидатуру Хаспел выдвинули на этот пост после того, как прежний руководитель ведомства Майк Помпео стал госсекретарем США.