Директором ЦРУ стала Джина Хаспел

Новости США. Комитет по разведке сената США утвердил в должности директора ЦРУ Джину Хаспел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Комитет по разведке сената США утвердил в должности директора ЦРУ Джину Хаспел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ее пользу голоса отдали 10 представителей комитета. Против высказались пять человек. Кандидатуру Хаспел выдвинули на этот пост после того, как прежний руководитель ведомства Майк Помпео стал госсекретарем США.
Хаспел хотела отказаться от должности, однако помощники Трампа уговорили ее не делать этого.