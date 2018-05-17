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Директором ЦРУ стала Джина Хаспел

17 мая 2018 10:19
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Новости США. Комитет по разведке сената США утвердил в должности директора ЦРУ Джину Хаспел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директором ЦРУ стала Джина Хаспел-1

В ее пользу голоса отдали 10 представителей комитета. Против высказались пять человек. Кандидатуру Хаспел выдвинули на этот пост после того, как прежний руководитель ведомства Майк Помпео стал госсекретарем США.

Директором ЦРУ стала Джина Хаспел-4

Хаспел хотела отказаться от должности, однако помощники Трампа уговорили ее не делать этого.

# США # Джина Хаспел # Фотофакт

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