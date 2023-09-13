В Китае требуют объяснений от Киева после оскорблений со стороны Подоляка

Внешнеполитическое ведомство КНР потребовало от Киева разъяснений после заявлений советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о слабом интеллектуальном потенциале Китайской Народной Республики, информирует РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин обозначил, что Китай всегда занимал ответственную позицию в вопросе украинского кризиса, призывал к мирному пути его разрешения и переговорам. Он отметил, что оскорбительные высказывания в адрес Китайской Народной Республики должны быть объяснены. Лица, которые делают такие заявления, должны тщательно анализировать и относится правильно, сказал Мао Нин.

Как сообщалось, советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «Новому изданию» заявил, что проблема КНР и Индии заключается в том, что интеллектуальный потенциал этих стран слаб, они не анализируют последствия собственных действий. Подоляк обозначил, что Китай и Индия зарабатывают на конфликте в Украине, как и Турция.

В среду, 13 сентября, Подоляк предпринял попытку оправдаться за то, что сказал. Он заявил, что его слова были вырваны из контекста, а причиной тому стала российская пропаганда, которая и исказила смысл его высказываний.

