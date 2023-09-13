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В Киеве пытаются оправдаться за слова Подоляка о слабом интеллекте КНР и Индии

13 сентября 2023 12:51
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк предпринял попытку оправдать свои слова о слабом интеллектуальном потенциале у Индии и Китая, пишет РИА Новости.

В интервью «Новому изданию» Подоляк высказался, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал, а проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. По мнению советника главы офиса президента Украины, несмотря на то, что эти государства вкладываются в науку, это не означает того, что, например, Индия «точно понимает, что такое современный мир».

В Министерстве иностранных дел Китая в ответ на подобные высказывания, заявили, что Пекин занимает ответственную позицию по украинскому кризису, соответствующим лицам необходимо тщательно это проанализировать. Представитель МИД КНР Мао Нин призвала Подоляка дать разъяснения.

Позже Михаил Подоляк в социальной сети X написал, что то, как были восприняты его слова, это не что иное, как «классическая российская пропаганда», которая, как считает он, сработала по принципу вырвать из контекста и исказить смысл.

# Международная политика # Михаил Подоляк

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