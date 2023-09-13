Чехия не будет выдавать Украине уклонистов, подлежащих мобилизации

Чехия не может выдавать украинских граждан, которые уклоняются от службы в ВСУ и находятся на территории страны. Об этом сообщает Idnes, пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что Чехия связана европейской конвенцией, которая исключает выдачу уклонистов в том числе. Но пресс-секретарь минюста Владимир Ржепка отмечает, что в данном контексте рассматривать нужно каждый конкретный случай. Idnes он прокомментировал, что итог решения вопроса может зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские уполномоченные органы могут подать запрос об экстрадиции конкретного гражданина.

Об отсутствии подобных запросов сообщил пресс-секретарь чешской генпрокуратуры Петр Малы. Он заявил, что запросы, которые были направлены со стороны Украины, не имели отношения к украинским мужчинам мобилизованного возраста, которые могли бы совершить уголовное преступление тем, что покинули свою страну, чтобы избежать воинской обязанности.

Сообщается, что на территории Чехии проживают примерно 360 тыс. граждан Украины. Из этого числа около 280 тыс. – женщины и несовершеннолетние.