В Китае стартовала первая за 10 лет перепись населения

Новости Китая. Первая за 10 лет перепись населения началась в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбором данных займутся более 7 миллионов человек. В ходе масштабного исследования планируется уточнить общую численность населения Поднебесной, а также получить информацию о гендерном соотношении, образовании, занятости и возрасте жителей страны. При этом сведения собирают не только о гражданах республики, но и об иностранцах, которые проживают там более полугода.

Китай – самая населенная страна мира. Согласно официальным данным, за минувший год в Поднебесной без учета Тайваня, Гонконга и Макао проживает более 1 миллиарда 400 миллионов человек.

Общенациональная перепись населения продлится до начала декабря. Ожидается, что на обработку и анализ полученных данных уйдет примерно два года.