Прямой эфир

В Китае стартовала первая за 10 лет перепись населения

02 ноября 2020 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Первая за 10 лет перепись населения началась в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае стартовала первая за 10 лет перепись населения-1

Сбором данных займутся более 7 миллионов человек. В ходе масштабного исследования планируется уточнить общую численность населения Поднебесной, а также получить информацию о гендерном соотношении, образовании, занятости и возрасте жителей страны. При этом сведения собирают не только о гражданах республики, но и об иностранцах, которые проживают там более полугода.

В Китае стартовала первая за 10 лет перепись населения-4

Китай – самая населенная страна мира. Согласно официальным данным, за минувший год в Поднебесной без учета Тайваня, Гонконга и Макао проживает более 1 миллиарда 400 миллионов человек.

Общенациональная перепись населения продлится до начала декабря. Ожидается, что на обработку и анализ полученных данных уйдет примерно два года.

# Статистика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Европу накрыла волна повторных локдаунов. Какие меры приняли в Швейцарии и Великобритании?
02 ноября 2020 10:05

Европу накрыла волна повторных локдаунов. Какие меры приняли в Швейцарии и Великобритании?

В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц
02 ноября 2020 10:03

В Польше запланированы очередные акции протеста против запрета на аборты: люди не собираются уходить с улиц

В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками
02 ноября 2020 10:00

В немецком Франкфурте несколько сотен человек закидали полицейский автомобиль камнями и бутылками