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В Китае сильнейшие ливни. Объявили жёлтый уровень опасности

13 августа 2020 08:41
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Новости Китая. Несколько сотен рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае сильнейшие ливни. Объявили жёлтый уровень опасности-1

На страну обрушились сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям. Затоплены улицы многих городов. Водителям приходится бросать машины прямо посреди дороги, чтобы их салон не стал ловушкой.  

В Китае сильнейшие ливни. Объявили жёлтый уровень опасности-4

Одного мужчину спасателям пришлось эвакуировать из утонувшего авто. Сообщается о шести погибших, еще пять человек числятся пропавшими без вести. Власти объявили желтый уровень погодной опасности.   

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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