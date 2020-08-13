В Китае сильнейшие ливни. Объявили жёлтый уровень опасности

Новости Китая. Несколько сотен рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Несколько сотен рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На страну обрушились сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям. Затоплены улицы многих городов. Водителям приходится бросать машины прямо посреди дороги, чтобы их салон не стал ловушкой.
Одного мужчину спасателям пришлось эвакуировать из утонувшего авто. Сообщается о шести погибших, еще пять человек числятся пропавшими без вести. Власти объявили желтый уровень погодной опасности.