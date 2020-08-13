В Японии аномальная жара, власти призывают не выходить из дома и чаще пить воду

Новости Японии. Убийственная жара в Японии. 10 человек погибли от теплового удара. Более 6,5 тысяч граждан оказались в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Убийственная жара в Японии. 10 человек погибли от теплового удара. Более 6,5 тысяч граждан оказались в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние дни на всей территории страны столбики термометров держатся на отметке +35ºС и выше. 11-го числа в префектуре Гумма был установлен рекорд: температура воздуха превысила 40 градусов.
По прогнозам синоптиков, до конца недели погода не изменится. Власти призывают местных жителей и туристов не выходить из дома без необходимости, пользоваться кондиционерами и чаще пить воду.