В Японии аномальная жара, власти призывают не выходить из дома и чаще пить воду

Новости Японии. Убийственная жара в Японии. 10 человек погибли от теплового удара. Более 6,5 тысяч граждан оказались в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни на всей территории страны столбики термометров держатся на отметке +35ºС и выше. 11-го числа в префектуре Гумма был установлен рекорд: температура воздуха превысила 40 градусов.