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К инициативе «пляжи без пластика» присоединились 10 городов Франции, ещё 20 планируют

13 августа 2020 08:38
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Новости Франции. Франция намерена бороться с загрязнением пляжей. К инициативе «пляжи без пластика» присоединились уже около 10 городов, еще 20 собираются это сделать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К инициативе «пляжи без пластика» присоединились 10 городов Франции, ещё 20 планируют-1

Цель проекта – к 2025 году свести уровень загрязнения к нулю. Для этого разработаны 15 конкретных мер, в том числе уборка береговой линии и морского дна.  

К инициативе «пляжи без пластика» присоединились 10 городов Франции, ещё 20 планируют-4

По данным экспертов, ежегодно в мировой океан попадает около 8 миллионов тонн мусора, 80 % которого составляет пластик. Чаще всего люди оставляют после себя одноразовую посуду, бутылки, пакеты, окурки, а сейчас – медицинские маски.  

К инициативе «пляжи без пластика» присоединились 10 городов Франции, ещё 20 планируют-7

Напоминаем, в 2019 году Европарламент одобрил законодательство, запрещающее выпуск ряда товаров одноразового использования как, например, тарелки, ножи, ложки, вилки и соломинки.   

# Экология # Фотофакт

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