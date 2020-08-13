К инициативе «пляжи без пластика» присоединились 10 городов Франции, ещё 20 планируют

Новости Франции. Франция намерена бороться с загрязнением пляжей. К инициативе «пляжи без пластика» присоединились уже около 10 городов, еще 20 собираются это сделать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Франция намерена бороться с загрязнением пляжей. К инициативе «пляжи без пластика» присоединились уже около 10 городов, еще 20 собираются это сделать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель проекта – к 2025 году свести уровень загрязнения к нулю. Для этого разработаны 15 конкретных мер, в том числе уборка береговой линии и морского дна.
По данным экспертов, ежегодно в мировой океан попадает около 8 миллионов тонн мусора, 80 % которого составляет пластик. Чаще всего люди оставляют после себя одноразовую посуду, бутылки, пакеты, окурки, а сейчас – медицинские маски.
Напоминаем, в 2019 году Европарламент одобрил законодательство, запрещающее выпуск ряда товаров одноразового использования как, например, тарелки, ножи, ложки, вилки и соломинки.