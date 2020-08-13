Беларусь и Казахстан возобновляют авиасообщение

Новости Беларуси. Казахстан возобновляет авиасообщение с нашей страной. Процесс будет проходить поэтапно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что самолеты между Минском и Нур-Султаном начнут курсировать с 17 августа.
Новости Беларуси. Казахстан возобновляет авиасообщение с нашей страной. Процесс будет проходить поэтапно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что самолеты между Минском и Нур-Султаном начнут курсировать с 17 августа.
В связи с пандемией Казахстан отменил авиасообщение с рядом стран, в числе которых оказалась и Беларусь. В стране все еще действуют ограничения на въезд. Границу могут пересечь лишь родственники проживающих в этой республике граждан, дипломаты и их семьи, а также ряд других лиц.
Не в полном объеме пока работает и Belavia. Авиакомпания продлила приостановку рейсов во все населенные пункты России до 21 августа, а посетить Кипр можно будет только после 31-го числа.