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Беларусь и Казахстан возобновляют авиасообщение

13 августа 2020 06:37
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Новости Беларуси. Казахстан возобновляет авиасообщение с нашей страной. Процесс будет проходить поэтапно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что самолеты между Минском и Нур-Султаном начнут курсировать с 17 августа.

Беларусь и Казахстан возобновляют авиасообщение-1

В связи с пандемией Казахстан отменил авиасообщение с рядом стран, в числе которых оказалась и Беларусь. В стране все еще действуют ограничения на въезд. Границу могут пересечь лишь родственники проживающих в этой республике граждан, дипломаты и их семьи, а также ряд других лиц.

Не в полном объеме пока работает и Belavia. Авиакомпания продлила приостановку рейсов во все населенные пункты России до 21 августа, а посетить Кипр можно будет только после 31-го числа.

# Коронавирус # Фотофакт

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