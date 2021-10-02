В Китае проходит международная авиационная выставка. Посмотрите, какие трюки показали пилоты

Новости Китая. Визуальный праздник с головокружительными трюками продемонстрировали пилоты на Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть истребителей J-10 выполнили впечатляющие маневры, включая смену строя, перекатывание и сальто с разноцветными следами дыма на фоне голубого неба.