Прямой эфир

В Китае проходит международная авиационная выставка. Посмотрите, какие трюки показали пилоты

02 октября 2021 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Визуальный праздник с головокружительными трюками продемонстрировали пилоты на Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае проходит международная авиационная выставка. Посмотрите, какие трюки показали пилоты-1

Шесть истребителей J-10 выполнили впечатляющие маневры, включая смену строя, перекатывание и сальто с разноцветными следами дыма на фоне голубого неба.

В Китае проходит международная авиационная выставка. Посмотрите, какие трюки показали пилоты-4

Пилотажная группа в КНР была основана еще 1962 году, продолжая и сегодня срывать аплодисменты у удивленной их трюками публики.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Новой Зеландии протестуют против обязательной изоляции. Около 1000 человек вышли на демонстрацию
02 октября 2021 13:05

В Новой Зеландии протестуют против обязательной изоляции. Около 1000 человек вышли на демонстрацию

Во Франции цена на электричество за год подорожала почти на 50%
02 октября 2021 12:43

Во Франции цена на электричество за год подорожала почти на 50%

В Греции учителя не согласны с проведением обязательной аттестации. Тысячи людей вышли на улицы
02 октября 2021 12:41

В Греции учителя не согласны с проведением обязательной аттестации. Тысячи людей вышли на улицы