Учёные обнаружили детёнышей вымирающей розовой игуаны

Впервые с момента открытия этого вида (это произошло несколько десятилетий назад) ученые обнаружили детенышей галапагосской розовой наземной игуаны. Вид находится под угрозой исчезновения. Рептилии обитают на единственном острове Эквадорского архипелага – Исабела.

Вашингтон Тапия, директор Галапагосского заповедника:

Это важное открытие для сохранения этого вида, который находится на грани исчезновения. По нашим оценкам, существует популяция не более чем от 200 до 300 взрослых экземпляров. Это означает, что если бы мы не сделали этого открытия и не боролись с угрозами, с которыми они сталкиваются, они могли бы вымереть через несколько лет.