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Учёные обнаружили детёнышей вымирающей розовой игуаны

12 января 2023 10:41
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Впервые с момента открытия этого вида (это произошло несколько десятилетий назад) ученые обнаружили детенышей галапагосской розовой наземной игуаны. Вид находится под угрозой исчезновения. Рептилии обитают на единственном острове Эквадорского архипелага – Исабела.

Учёные обнаружили детёнышей вымирающей розовой игуаны-1

Вашингтон Тапия, директор Галапагосского заповедника:
Это важное открытие для сохранения этого вида, который находится на грани исчезновения. По нашим оценкам, существует популяция не более чем от 200 до 300 взрослых экземпляров. Это означает, что если бы мы не сделали этого открытия и не боролись с угрозами, с которыми они сталкиваются, они могли бы вымереть через несколько лет.

Учёные обнаружили детёнышей вымирающей розовой игуаны-4

Рептилии, которые могут достигать в длину почти пол метра, были впервые обнаружены рейнджерами национального парка в 1986 году. Ученым потребовались десятилетия, чтобы признать розовую игуану отдельным видом от других, обитающих на острове. Ну а доказательство того, что они успешно размножаются, – важный шаг в сохранении вида. Розовые игуаны рождаются зелеными, но с возрастом цвет меняется. Этих рептилий планируют разводить в неволе, чтобы спасти популяцию.

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