Анджей Дуда дал согласие на размещение в Польше дополнительных немецких солдат

Германия увеличит военное присутствие в Польше. Президент страны Анджей Дуда 12 января подписал указ, в котором дал согласие на размещение дополнительного контингента немецких солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько сотен военных приедут уже в начале будущей недели. В их боевую задачу входит обслуживание двух батарей зенитно-ракетных комплексов, которые ФРГ установит в Польше. Подразделения бундесвера вместе с системой ПВО будут размещены в Люблинском воеводстве в непосредственной близости от восточных границ.