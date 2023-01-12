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Анджей Дуда дал согласие на размещение в Польше дополнительных немецких солдат

12 января 2023 14:28
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Германия увеличит военное присутствие в Польше. Президент страны Анджей Дуда 12 января подписал указ, в котором дал согласие на размещение дополнительного контингента немецких солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анджей Дуда дал согласие на размещение в Польше дополнительных немецких солдат-1

Несколько сотен военных приедут уже в начале будущей недели. В их боевую задачу входит обслуживание двух батарей зенитно-ракетных комплексов, которые ФРГ установит в Польше. Подразделения бундесвера вместе с системой ПВО будут размещены в Люблинском воеводстве в непосредственной близости от восточных границ.

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# Международная политика # Фотофакт

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