В Брюсселе состоялся внеочередной саммит по вопросам миграции

Новости Бельгии. Участие в заседаниях приняли представители 16 стран объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи итальянский премьер представил план из десяти пунктов. В частности, документ предполагает пересмотр Дублинских соглашений, согласно которым обязанности по приему беженцев ложатся на страну прибытия нелегалов. Рим предлагает размещать переселенцев во временных лагерях за пределами ЕС, а затем равномерно распределять их по союзу.