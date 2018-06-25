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В Брюсселе состоялся внеочередной саммит по вопросам миграции

25 июня 2018 10:28
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Новости Бельгии. Участие в заседаниях приняли представители 16 стран объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе состоялся внеочередной саммит по вопросам миграции-1

В ходе встречи итальянский премьер представил план из десяти пунктов. В частности, документ предполагает пересмотр Дублинских соглашений, согласно которым обязанности по приему беженцев ложатся на страну прибытия нелегалов. Рим предлагает размещать переселенцев во временных лагерях за пределами ЕС, а затем равномерно распределять их по союзу.

В Брюсселе состоялся внеочередной саммит по вопросам миграции-4

Все участники заседаний отметили, что дискуссия была весьма полезной, однако никаких решений по итогу встречи принято не было. Работа по разрешению миграционного кризиса на общеевропейском уровне продолжится на саммите ЕС, где будут присутствовать лидеры всех государств сообщества.

В Брюсселе состоялся внеочередной саммит по вопросам миграции-7

В Брюсселе состоялся внеочередной саммит по вопросам миграции-9

# Международная политика # Фотофакт

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