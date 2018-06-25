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Французские правоохранители задержали 10 подозреваемых, предположительно планировавших атаки на мусульман

25 июня 2018 10:31
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Новости Франции. Полицейские не исключают, что среди арестованных оказался и лидер преступной группировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские правоохранители задержали 10 подозреваемых, предположительно планировавших атаки на мусульман-1

При обыске в домах злоумышленников было обнаружено оружие. По версии следствия, целью нападений могли стать радикально настроенные имамы, исламисты, которые вышли из тюрьмы, и женщины в традиционной одежде.

Французские правоохранители задержали 10 подозреваемых, предположительно планировавших атаки на мусульман-4

Французские правоохранители задержали 10 подозреваемых, предположительно планировавших атаки на мусульман-6


 

# Терроризм # Фотофакт

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