В Китае пандам выдали ледяные глыбы для отдыха от жары

Новости Китая. Знойное лето самым популярным обитателям сафари-парка на юге Китая помогают пережить всеми доступными способами. Пандам там предложили ледяные перины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Знойное лето самым популярным обитателям сафари-парка на юге Китая помогают пережить всеми доступными способами. Пандам там предложили ледяные перины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под парящим солнцем именно они излюбленное место времяпрепровождения бамбуковых медведей. Устроившись на холодной глыбе поудобнее, животные ждут, когда их вновь запустят в закрытый вольер с кондиционером. В сезонном рационе также изменения. На завтрак и обед пандам подают фруктовое мороженое. Вообще, погода в Китае за последний месяц неоднократно била температурные рекорды. Чтобы спастись от невероятной жары, люди отправляются к водоемам и в аквапарки, не забывая при этом облегчить июльские будни братьев своих меньших.