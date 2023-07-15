В Китае пандам выдали ледяные глыбы для отдыха от жары

Под парящим солнцем именно они излюбленное место времяпрепровождения бамбуковых медведей. Устроившись на холодной глыбе поудобнее, животные ждут, когда их вновь запустят в закрытый вольер с кондиционером. В сезонном рационе также изменения. На завтрак и обед пандам подают фруктовое мороженое. Вообще, погода в Китае за последний месяц неоднократно била температурные рекорды. Чтобы спастись от невероятной жары, люди отправляются к водоемам и в аквапарки, не забывая при этом облегчить июльские будни братьев своих меньших.