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В Китае пандам выдали ледяные глыбы для отдыха от жары

15 июля 2023 10:40
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Новости Китая. Знойное лето самым популярным обитателям сафари-парка на юге Китая помогают пережить всеми доступными способами. Пандам там предложили ледяные перины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае пандам выдали ледяные глыбы для отдыха от жары -1

Под парящим солнцем именно они излюбленное место времяпрепровождения бамбуковых медведей. Устроившись на холодной глыбе поудобнее, животные ждут, когда их вновь запустят в закрытый вольер с кондиционером. В сезонном рационе также изменения. На завтрак и обед пандам подают фруктовое мороженое. Вообще, погода в Китае за последний месяц неоднократно била температурные рекорды. Чтобы спастись от невероятной жары, люди отправляются к водоемам и в аквапарки, не забывая при этом облегчить июльские будни братьев своих меньших.

# Человек и животные # Новости Китая # Фотофакт

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