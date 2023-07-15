ООН: на 165 миллионов выросло число живущих за чертой бедности людей

В ООН бьют тревогу. В мире стремительно растет число людей, живущих за чертой бедности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно последнему отчету организации, из-за пандемии коронавируса и экономических потрясений их количество увеличилось на 165 миллионов. А в общей сложности за порогом бедности свыше 1,6 миллиарда человек из 52 стран. И как считают эксперты, этим людям не выбраться из долговой ямы без посторонней помощи.