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Министр по делам семьи Румынии покинула свой пост из-за скандала вокруг домов престарелых

15 июля 2023 10:37
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Новости Румынии. Вторая отставка в правительстве за неделю. Румынии грозит серьезный политический кризис: вслед за министром труда пост покинула министр по делам семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр по делам семьи Румынии покинула свой пост из-за скандала вокруг домов престарелых-1

Все из-за скандала вокруг домов престарелых, где были вскрыты случаи бесчеловечного обращения с пожилыми пациентами. Как сообщают местные СМИ, оба министра были в курсе ситуации, но игнорировали происходящее, как и местная полиция. Напомним, ранее следствие установило, что за последние три года в некоторых домах престарелых работали две организованные преступные группы. Они эксплуатировали стариков и инвалидов, заставляя их работать, били, оставляли без лекарств. А о каком-либо уходе не было и речи. Сейчас ведется расследование.

# Международная политика # Новости Румынии # Фотофакт

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