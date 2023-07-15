Министр по делам семьи Румынии покинула свой пост из-за скандала вокруг домов престарелых

Все из-за скандала вокруг домов престарелых, где были вскрыты случаи бесчеловечного обращения с пожилыми пациентами. Как сообщают местные СМИ, оба министра были в курсе ситуации, но игнорировали происходящее, как и местная полиция. Напомним, ранее следствие установило, что за последние три года в некоторых домах престарелых работали две организованные преступные группы. Они эксплуатировали стариков и инвалидов, заставляя их работать, били, оставляли без лекарств. А о каком-либо уходе не было и речи. Сейчас ведется расследование.