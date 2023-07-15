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Польша планирует запретить ввоз замороженной клубники и малины из Украины

15 июля 2023 10:37
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Польша планирует расширить запрет на ввоз продуктов питания из Украины. В частности, речь идет о замороженной клубнике и малине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша планирует запретить ввоз замороженной клубники и малины из Украины-1

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села. Дело в том, что дешевые украинские ягоды буквально заполонили польский рынок. В результате чего местные производители остались без прибыли, а на складах гниют тонны урожая. С этим вопросом Польша планирует обратиться в ЕС уже в ближайшее время. Напомним, сейчас из Украины запрещен импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять стран.

# Международная политика # Фотофакт

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