Польша планирует запретить ввоз замороженной клубники и малины из Украины

Польша планирует расширить запрет на ввоз продуктов питания из Украины. В частности, речь идет о замороженной клубнике и малине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села. Дело в том, что дешевые украинские ягоды буквально заполонили польский рынок. В результате чего местные производители остались без прибыли, а на складах гниют тонны урожая. С этим вопросом Польша планирует обратиться в ЕС уже в ближайшее время. Напомним, сейчас из Украины запрещен импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять стран.