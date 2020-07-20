В Китае открываются кинотеатры, но есть ряд ограничений

Новости Китая. В Китае 20 июля открываются кинотеатры. Однако возобновить показ фильмов смогут только кинозалы, находящиеся в районах страны с низким уровнем риска распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом все равно придется следовать строгим правилам: все посетители обязаны быть в масках и, как следствие, запрещено что-либо есть и пить. Кроме того, покупать билеты можно только через интернет, а число зрителей будет контролироваться – зал может быть заполнен не более чем на треть.