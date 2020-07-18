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Теперь точно. Собор Святых Петра и Павла в Нанте всё же подожгли

18 июля 2020 17:36
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Новости Франции. Причиной возгорания одной из самых крупных церквей Франции – собора Святых Петра и Павла в Нанте стал поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теперь точно. Собор Святых Петра и Павла в Нанте всё же подожгли-1

Прокуратура начала расследование и обнаружила в храме сразу три источника возгорания. Один из них на уровне старинного органа. Он, к сожалению, полностью уничтожен огнем. Нет больше и витражей.

Само здание серьезно не пострадало. На месте происшествия работали около 100 спасателей. Им понадобилось несколько часов, чтобы справится с возгоранием. 

# Пожар # Фотофакт

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