Назвали Афанасием. Редкий белый носорог родился в зоопарке Чили

Новости Чили. В Чили появился на свет детёныш исчезающего вида носорогов. Посетителям впервые представили его в зоопарке города Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назвали детёныша Афанасий, так как появился он на свет в День святого Афанасия. Он стал первым детёнышем редкого вида южного белого носорога, который родился в зоопарках Латинской Америки.