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Назвали Афанасием. Редкий белый носорог родился в зоопарке Чили

19 июля 2020 11:42
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Новости Чили. В Чили появился на свет детёныш исчезающего вида носорогов. Посетителям впервые представили его в зоопарке города Сантьяго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Назвали Афанасием. Редкий белый носорог родился в зоопарке Чили-1

Назвали Афанасием. Редкий белый носорог родился в зоопарке Чили-3

Назвали детёныша Афанасий, так как появился он на свет в День святого Афанасия. Он стал первым детёнышем редкого вида южного белого носорога, который родился в зоопарках Латинской Америки.

Назвали Афанасием. Редкий белый носорог родился в зоопарке Чили-6

Естественная среда обитания этого вида включает районы Кении, Зимбабве, Намибии и Южной Африки. В мире осталось около 18 тысяч особей белых носорогов. 

# Животные # Фотофакт

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