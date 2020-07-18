В Москве +20, в Киеве +24. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 июля

В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +23, рассказали в программе «Плюс-минус».
«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +23, рассказали в программе «Плюс-минус».
«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю
На градус теплее и дождь обещают в Вене. Обойдётся без осадков в Риме, +26 и переменная облачность. В Мадриде прогнозируют +37. Тот же градус и в Анкаре.
На 5 пунктов меньше будет в Афинах. В Софии ожидается +22 и дождь. В Прибалтике будет облачно, обещают осадки.
В Вильнюсе ожидается +21. В Варшаве, по прогнозам, будет +24. Тот же расклад в Киеве. В Москве обещают дожди и +20.