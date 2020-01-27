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В Китае от коронавируса погибли 80 человек

27 января 2020 07:52
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Новости Китая. За день число жертв коронавируса в Китае увеличилось на треть. В списке погибших уже 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницах – более двух с половиной тысяч граждан. 

Китайские медики уточнили симптомы коронавируса

В Китае от коронавируса погибли 80 человек-1

У всего медперсонала отменены выходные. Врачи переведены на усиленный режим работы. В связи со стремительным распространением заболевания около 10 городов  закрыты на карантин. Транспортное сообщение с ними приостановлено.

На борьбу со смертельным вирусом власти КНР выделили более 43 миллионов долларов, в частности на строительство специализированных больниц. Возведение первой будет завершено уже ко второму февраля.

В Китае от коронавируса погибли 80 человек-4

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

Тем временем, география распространения пневмонии нового типа расширяется: случаи заражения зарегистрированы в Японии, на Тайване, в США, Франции, Канаде. На территории стран СНГ случаев заболевания пока не выявлено. 

# Коронавирус # Фотофакт

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