В Китае от коронавируса погибли 80 человек

Новости Китая. За день число жертв коронавируса в Китае увеличилось на треть. В списке погибших уже 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницах – более двух с половиной тысяч граждан.

У всего медперсонала отменены выходные. Врачи переведены на усиленный режим работы. В связи со стремительным распространением заболевания около 10 городов закрыты на карантин. Транспортное сообщение с ними приостановлено.

На борьбу со смертельным вирусом власти КНР выделили более 43 миллионов долларов, в частности на строительство специализированных больниц. Возведение первой будет завершено уже ко второму февраля.