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Известный баскетболист Коби Брайант вместе с дочкой разбился на вертолёте

27 января 2020 07:24
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Новости США. В результате крушения частного вертолета в США погиб двукратный олимпийский чемпион, баскетболист Коби Брайант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известный баскетболист Коби Брайант вместе с дочкой разбился на вертолёте-1

Вместе со своей дочерью, ещё одной девочкой и её родителями Брайант летел на игру. Однако неподалеку от Лос-Анджелеса вертолет стал терять высоту и рухнул на землю. Все 5 человек, находившиеся на борту, погибли.

Известный баскетболист Коби Брайант вместе с дочкой разбился на вертолёте-4

Причины инцидента предстоит установить специалистам. За свою игровую карьеру баскетболист пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Известный баскетболист Коби Брайант вместе с дочкой разбился на вертолёте-7

Известный баскетболист Коби Брайант вместе с дочкой разбился на вертолёте-9

# Гибель спортсмена # Коби Брайант # Фотофакт

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