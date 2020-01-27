Известный баскетболист Коби Брайант вместе с дочкой разбился на вертолёте

Новости США. В результате крушения частного вертолета в США погиб двукратный олимпийский чемпион, баскетболист Коби Брайант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В результате крушения частного вертолета в США погиб двукратный олимпийский чемпион, баскетболист Коби Брайант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе со своей дочерью, ещё одной девочкой и её родителями Брайант летел на игру. Однако неподалеку от Лос-Анджелеса вертолет стал терять высоту и рухнул на землю. Все 5 человек, находившиеся на борту, погибли.
Причины инцидента предстоит установить специалистам. За свою игровую карьеру баскетболист пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА.