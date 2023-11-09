В Китае объявлен оранжевый уровень угрозы из-за снегопадов

Более 100 тысяч сотрудников коммунальных служб в Китае борются с последствиями снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько дней назад на северо-восток страны обрушились метели.
Более 100 тысяч сотрудников коммунальных служб в Китае борются с последствиями снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько дней назад на северо-восток страны обрушились метели.
Непогода парализовала работу нескольких автомагистралей, нарушено движение по железной дороге. В отдельных районах действует оранжевое предупреждение, закрыты школы. Сегодня для очистки улиц работают 20 тысяч комплектов снегоуборочной техники. Национальный метеоцентр Китая прогнозирует ухудшение погодных условий. В некоторых провинциях ожидаются бури и метели.