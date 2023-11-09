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В Китае объявлен оранжевый уровень угрозы из-за снегопадов

09 ноября 2023 20:31
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Более 100 тысяч сотрудников коммунальных служб в Китае борются с последствиями снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько дней назад на северо-восток страны обрушились метели.

В Китае объявлен оранжевый уровень угрозы из-за снегопадов -1

Непогода парализовала работу нескольких автомагистралей, нарушено движение по железной дороге. В отдельных районах действует оранжевое предупреждение, закрыты школы. Сегодня для очистки улиц работают 20 тысяч комплектов снегоуборочной техники. Национальный метеоцентр Китая прогнозирует ухудшение погодных условий. В некоторых провинциях ожидаются бури и метели.

# Погода # Новости Китая # Фотофакт

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