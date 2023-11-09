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Консул Украины нелегально переправляла мигрантов из стран повышенного террористического риска

09 ноября 2023 20:30
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Консул Украины нелегально переправляла в Европу мигрантов из стран Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности страны.

Консул Украины нелегально переправляла мигрантов из стран повышенного террористического риска-1

Там рассказали, что за границу люди попадали под видом украинских студентов. Таким образом за пределы государства выехали около 900 человек из стран повышенного террористического риска. За каждого из них консул получала 3 000 долларов. На вырученные средства позже приобретала элитную недвижимость в центре Киева и Одессы. Во время обысков в доме женщины в Киеве обнаружены мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи, которые доказывают ее преступные действия.

# Международная политика # Фотофакт

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