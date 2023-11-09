В Европе может возникнуть дефицит одежды из-за забастовок в текстильной отрасли Бангладеш

Власти Бангладеш привлекли армию к разгону демонстрантов. Несколько дней бастуют работники текстильной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Бангладеш привлекли армию к разгону демонстрантов. Несколько дней бастуют работники текстильной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре миллиона человек недовольны оплатой труда. Несмотря на это, ранее участники акции отказались от повышения зарплат. Им предлагали 105 евро, однако сотрудники запросили почти вдвое больше. В результате протестующие блокируют дороги и атакуют фабрики. Полиция для установления порядка на улицах использует слезоточивый газ и резиновые пули. Эксперты сообщают, в случае, если шествия не прекратятся, уже после новогодних праздников в Европе возникнет дефицит одежды, поскольку ее большая часть шьется именно в Бангладеш.