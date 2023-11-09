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В Европе может возникнуть дефицит одежды из-за забастовок в текстильной отрасли Бангладеш

09 ноября 2023 20:29
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Власти Бангладеш привлекли армию к разгону демонстрантов. Несколько дней бастуют работники текстильной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе может возникнуть дефицит одежды из-за забастовок в текстильной отрасли Бангладеш-1

Четыре миллиона человек недовольны оплатой труда. Несмотря на это, ранее участники акции отказались от повышения зарплат. Им предлагали 105 евро, однако сотрудники запросили почти вдвое больше. В результате протестующие блокируют дороги и атакуют фабрики. Полиция для установления порядка на улицах использует слезоточивый газ и резиновые пули. Эксперты сообщают, в случае, если шествия не прекратятся, уже после новогодних праздников в Европе возникнет дефицит одежды, поскольку ее большая часть шьется именно в Бангладеш.

# Забастовка # Фотофакт

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